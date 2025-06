RBX

RabbitX is a global permissionless perpetual exchange built on Starknet. RabbitX is building the most secure and liquid global derivatives network, giving you 24/7 access to global markets anywhere in the world, with 20x leverage.

MenoRBX

PozíciaNo.1449

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0,02%

Počet coinov v obehu604 426 044,4229974

Max. počet coinov v obehu1 000 000 000

Celková ponuka1 000 000 000

Rýchlosť obehu0.6044%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.25253306117038277,2023-12-10

Najnižšia cena0.003281661213711253,2025-02-03

Verejný blockchainETH

ÚvodRabbitX is a global permissionless perpetual exchange built on Starknet. RabbitX is building the most secure and liquid global derivatives network, giving you 24/7 access to global markets anywhere in the world, with 20x leverage.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.