Radicle is a decentralized code collaboration network built on open protocols. It enables developers to collaborate on code without relying on trusted intermediaries. Radicle was designed to provide similar functionality to centralized code collaboration platforms — or "forges" — while retaining Git’s peer-to-peer nature, building on what made distributed version control so powerful in the first place.

PozíciaNo.628

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)13.25%

Počet coinov v obehu51,575,978.89552598

Max. počet coinov v obehu99,999,620

Celková ponuka99,998,580

Rýchlosť obehu0.5157%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum27.35201922,2021-04-15

Najnižšia cena0.6102755059022482,2025-04-07

Verejný blockchainETH

Sektor

Sociálne siete

