QTUM

Designed with stability, modularity, and interoperability in mind, Qtum is the foremost toolkit for building trusted decentralized applications, suited for real-world, business oriented use cases. Its hybrid nature, in combination with a first-of-its-kind PoS consensus protocol, allows Qtum applications to be compatible with major blockchain ecosystems while providing native support for mobile devices and IoT appliances.

MenoQTUM

PozíciaNo.188

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)41.80%

Počet coinov v obehu105,666,257.5

Max. počet coinov v obehu107,822,406

Celková ponuka107,822,406

Rýchlosť obehu0.98%

Dátum vydania2017-03-16 00:00:00

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané0.38 USDT

Celkové maximum106.8759994506836,2018-01-07

Najnižšia cena0.770017723731,2020-03-13

Verejný blockchainQTUM

ÚvodDesigned with stability, modularity, and interoperability in mind, Qtum is the foremost toolkit for building trusted decentralized applications, suited for real-world, business oriented use cases. Its hybrid nature, in combination with a first-of-its-kind PoS consensus protocol, allows Qtum applications to be compatible with major blockchain ecosystems while providing native support for mobile devices and IoT appliances.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.