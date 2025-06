QRL

The Quantum Resistant Ledger (QRL) is a 'fully quantum resistant blockchain network, using PQ-CRYPTO recommended/IETF standardized cryptography'. The QRL utilizes a hash-based eXtended Merkle Tree Signature Scheme (XMSS) instead of ECDSA, which is reportedly vulnerable to quantum attacks and found in many other blockchain projects. The project claims that the security of its platform is complemented by a suite of applications and a development ecosystem which allows users to 'easily build blockchain applications on its provably quantum resistant network'.

PozíciaNo.592

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.10%

Počet coinov v obehu67,937,170

Max. počet coinov v obehu105,000,000

Celková ponuka78,910,887.74496119

Rýchlosť obehu0.647%

Dátum vydania2017-06-24 00:00:00

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané0.054 USDT

Celkové maximum4.172309875488281,2018-01-16

Najnižšia cena0.0408362163245,2020-05-10

Verejný blockchainQRL

