QGOV tokens are the native asset of the Q Protocol and the driving force behind Q’s governance, security, and functionality. As the ultimate owners of the Q system, QGOV token holders benefit from the protocol’s superior economics.

PozíciaNo.1956

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0,00%

Počet coinov v obehu185 908 196,9607206

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka1 018 617 984,0704001

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.5011257508831489,2024-08-23

Najnižšia cena0.004557884422494434,2025-04-11

Verejný blockchainQGOV

