PUMPAI

PumpAI is a revolutionary platform designed to simplify the creation of meme tokens through the power of artificial intelligence. Whether you’re new to the crypto space or an experienced user, PumpAI makes it effortless to design, launch, and manage your own tokens. Building on the success of Pump.Fun, PumpAI introduces advanced AI tools to provide a seamless and innovative experience for users.

MenoPUMPAI

PozíciaNo.2709

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.16%

Počet coinov v obehu343,107,061.742385

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka999,990,753.596959

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.05471980553091655,2025-01-07

Najnižšia cena0.000100294838482388,2025-04-19

Verejný blockchainSOL

ÚvodPumpAI is a revolutionary platform designed to simplify the creation of meme tokens through the power of artificial intelligence. Whether you’re new to the crypto space or an experienced user, PumpAI makes it effortless to design, launch, and manage your own tokens. Building on the success of Pump.Fun, PumpAI introduces advanced AI tools to provide a seamless and innovative experience for users.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.