PSP

ParaSwap's goal is to deliver the best market prices by aggregating over multiple decentralized exchanges, market makers, and lending protocols. ParaSwap API allows users to fetch optimal prices to swap from one token to another and then build transaction data that can be used to execute transactions on-chain.

MenoPSP

PozíciaNo.962

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu744,976,909

Max. počet coinov v obehu2,000,000,000

Celková ponuka1,800,000,000

Rýchlosť obehu0.3724%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum7.6029170992121715,2021-11-16

Najnižšia cena0.0126518647049269,2024-11-04

Verejný blockchainETH

Sektor

Sociálne siete

