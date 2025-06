PSPS

BobaCat, inspired by Billy Marcus's cat Boba, is a meme token on the Ethereum blockchain with the symbol $PSPS. It mixes fun meme culture with a serious goal of helping animal welfare and pet shelters. By using crypto for good, BobaCat is setting an example in the community on how to support important causes.

PozíciaNo.1586

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.06%

Počet coinov v obehu577,172,773.2514561

Max. počet coinov v obehu1,000,000,000

Celková ponuka577,172,773.2514561

Rýchlosť obehu0.5771%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.09484798014935664,2024-03-29

Najnižšia cena0.00017406913220778,2023-11-15

Verejný blockchainETH

