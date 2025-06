PRX

Parex Network is a Layer 1 blockchain network designed to deliver user-friendly decentralized finance (DeFi) solutions. With its Ethereum Virtual Machine (EVM) compatibility, Parex provides developers with a familiar environment to build on, creating a robust foundation for Web3 applications. Supported by its native token, PRX, Parex powers critical network functionalities, from transactions to governance.

PozíciaNo.2387

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.97%

Počet coinov v obehu13,660,249

Max. počet coinov v obehu77,000,000

Celková ponuka41,512,309

Rýchlosť obehu0.1774%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum5.014024983935393,2022-03-27

Najnižšia cena0.022916961632209694,2025-05-31

Verejný blockchainBSC

Sektor

Sociálne siete

