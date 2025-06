PRQ

MenoPRQ

PozíciaNo.1216

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.84%

Počet coinov v obehu310,256,872

Max. počet coinov v obehu500,000,000

Celková ponuka310,256,872

Rýchlosť obehu0.6205%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum2.60715606,2021-04-12

Najnižšia cena0.00749158,2020-10-07

Verejný blockchainETH

ÚvodThe PRQ token is at the core of the PARSIQ ecosystem, providing access to all PARSIQ services and tools. Where PARSIQ’s infrastructure is required, the PRQ token is needed. Users can choose to either hold PRQ to access these services, or utilize PARSIQ’s IQ Protocol which when paired with our revolutionary tokenomics model creates a truly circular economy.

Sektor

Sociálne siete

