Peercoin is a decentralized digital currency. It is the first blockchain to implement a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism. Peercoin is renowned for its fair distribution through both mining and staking, its commitment to decentralization, and its long-standing stability, all of which contribute to its distinct position in the cryptocurrency ecosystem.

PozíciaNo.1165

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.03%

Počet coinov v obehu29,581,800.00513235

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka29,581,800.00513235

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum13.659117475235384,2021-10-08

Najnižšia cena0.0948585635162,2020-03-13

Verejný blockchainPPC

