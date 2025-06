PONCH

Ponchiqs Studio is redefining blockchain entertainment by creating the ultimate ecosystem with Ponchiqs IP, a meta universe that seamlessly combines GameFi, Hollywood-style animations and unique licensed merchandises. Ponch is the native token of the Ponchiqs Game Studio, driving utility across all games and platforms.

PozíciaNo.2770

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.12%

Počet coinov v obehu32,448,890

Max. počet coinov v obehu400,000,000

Celková ponuka400,000,000

Rýchlosť obehu0.0811%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.5499783885169789,2024-12-10

Najnižšia cena0.002091633550736749,2025-04-18

Verejný blockchainTONCOIN

