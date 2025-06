PLYR

PLYR Chain is a decentralized gaming blockchain designed to deliver a seamless Web3 experience for both developers and players. With a focus on gaming, NFTs, and community-driven projects, PLYR Chain aims to empower users with a secure, scalable, and interoperable platform tailored to the needs of the gaming industry.

PozíciaNo.2108

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.01%

Počet coinov v obehu86,091,782

Max. počet coinov v obehu750,000,000

Celková ponuka749,987,702.3137463

Rýchlosť obehu0.1147%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.02440709538718052,2024-12-25

Najnižšia cena0.007431570907353964,2025-05-01

Verejný blockchainPLYR

