Perpetual Protocol is a decentralized perpetual contract protocol for every asset, made possible by a Virtual Automated Market Maker (vAMM). Traders can trade with vAMMs directly without the need for counterparties. PERP holders can become stakers by staking the PERP tokens in exchange for a portion of the transaction fees plus the staking rewards.

PozíciaNo.915

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)6.98%

Počet coinov v obehu66,002,156.95

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka150,000,000

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum24.84327338,2021-08-30

Najnižšia cena0.16472737216386243,2025-04-14

Verejný blockchainETH

