Pax Gold (PAXG) is a gold-backed cryptocurrency, launched by the creators of Paxos Standard (PAX) in September 2019. As an ERC-20 token operating on the Ethereum blockchain, Pax Gold is tradeable on a large variety of exchanges and has become an accessible way for traders to start investing in gold.

PozíciaNo.84

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu0.0002%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)7,766.71%

Počet coinov v obehu239,690.58

Max. počet coinov v obehu∞

Celková ponuka239,690.58

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum3520.3451067525675,2025-04-22

Najnižšia cena1387.97650287,2019-10-26

Verejný blockchainETH

