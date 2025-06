OX

$OX Coin is the native exchange token of the new gamified derivatives exchange, OX.FUN OX.FUN provides a gamified trading experience, deep liquidity on all popular tokens, and best-in-class exchange tokenomics. $OX Coin is used as the collateral and PNL currency of the exchange.

MenoOX

PozíciaNo.1538

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0,00%

Počet coinov v obehu3 283 541 328

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka3 283 541 328

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.03479553190250298,2024-12-05

Najnižšia cena0.000684343351749089,2025-05-19

Verejný blockchainETH

Úvod$OX Coin is the native exchange token of the new gamified derivatives exchange, OX.FUN OX.FUN provides a gamified trading experience, deep liquidity on all popular tokens, and best-in-class exchange tokenomics. $OX Coin is used as the collateral and PNL currency of the exchange.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.