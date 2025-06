OSMO

Osmosis is an advanced AMM protocol built using the Cosmos SDK that will allow developers to design build, and deploy their own customized AMMs.

MenoOSMO

PozíciaNo.267

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)1.40%

Počet coinov v obehu728,200,484.060037

Max. počet coinov v obehu1,000,000,000

Celková ponuka997,024,219.861611

Rýchlosť obehu0.7282%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum11.205719225524819,2022-03-04

Najnižšia cena0.19715970705026067,2025-04-07

Verejný blockchainOSMO

ÚvodOsmosis is an advanced AMM protocol built using the Cosmos SDK that will allow developers to design build, and deploy their own customized AMMs.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.