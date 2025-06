ORFY

Ordify offers a suite of carefully crafted products designed to elevate your investment experience across multiple blockchain networks. This suite includes a Launchpad, Bridge, Wallet, and we're exploring the addition of more tools to further enhance the suite's functionality.

MenoORFY

PozíciaNo.3793

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu0

Max. počet coinov v obehu100,000,000

Celková ponuka100,000,000

Rýchlosť obehu0%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum1.2616700596362895,2024-04-10

Najnižšia cena0.010652267195026351,2025-05-27

Verejný blockchainBSC

Sektor

Sociálne siete

