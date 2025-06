ORBA

$ORBA is the native token powering the Orbital Assets (ORBA) ecosystem — a platform revolutionizing Real-World Asset (RWA) tokenization. Holders of $ORBA can participate in governance, access premium tokenization services, and benefit from the growth of the decentralized asset management economy. As real-world assets like real estate, commodities, and intellectual property are digitized on ORBA, $ORBA plays a central role in facilitating transactions, rewarding participants, and securing the network.

MenoORBA

PozíciaNo.

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0

Počet coinov v obehu--

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka10,000,000,000

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum,

Najnižšia cena,

Verejný blockchainBSC

Úvod$ORBA is the native token powering the Orbital Assets (ORBA) ecosystem — a platform revolutionizing Real-World Asset (RWA) tokenization. Holders of $ORBA can participate in governance, access premium tokenization services, and benefit from the growth of the decentralized asset management economy. As real-world assets like real estate, commodities, and intellectual property are digitized on ORBA, $ORBA plays a central role in facilitating transactions, rewarding participants, and securing the network.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.