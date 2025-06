OOKI

Ooki is a protocol for margin trading, borrowing, lending and staking. Ooki Protocol allows anyone to build applications that enable lenders, borrowers, and traders to interact with the most flexible decentralized finance protocol on multiple blockchains. Ooki is a fully decentralized, community-run project, governed by the community vote for all major changes to the protocol.

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.01%

Počet coinov v obehu13,716,000,000

Max. počet coinov v obehu13,835,000,000

Celková ponuka13,835,000,000

Rýchlosť obehu0.9913%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.06397283925418838,2021-12-24

Najnižšia cena0.000018389584288324,2025-05-27

Verejný blockchainETH

