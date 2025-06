OOBIT

Oobit is a leading mobile payment app that offers a seamless way to pay with crypto both in-store and globally. Crypto holders can enjoy a crypto Tap-to-Pay experience as convenient and smooth as Apple Pay®, utilizing existing Visa/Mastercard point-of-sale systems while ensuring merchants receive fiat currency. OBT is Oobit’s native cryptocurrency token, the core and primary foundation that drives and rewards Oobit’s growing community and ecosystem.

PozíciaNo.938

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0,01%

Počet coinov v obehu1 000 000 000

Max. počet coinov v obehu1 000 000 000

Celková ponuka1 000 000 000

Rýchlosť obehu1%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum1.907536868405002,2021-11-16

Najnižšia cena0,2021-11-17

Verejný blockchainETH

Sektor

Sociálne siete

