OneFinity is an EVM-compatible Sovereign Shard: Interchain Innovation, Limitless Expansion, Infinite Scale. Amplify Ethereum’s potential through OneFinity, achieving innovation to the power of X.

PozíciaNo.2535

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu4,371,636

Max. počet coinov v obehu25,546,534

Celková ponuka25,543,088

Rýchlosť obehu0.1711%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.8603523055868307,2024-03-14

Najnižšia cena0.03333785028570584,2025-04-07

Verejný blockchainEGLD

