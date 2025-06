ONDO

The Ondo Foundation‘s mission is to usher in a new era of financial inclusivity and market efficiency through onchain institutional-grade financial products and services.

MenoONDO

PozíciaNo.37

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu0.0007%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)3,26%

Počet coinov v obehu3 159 107 529

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka10 000 000 000

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum2.141296331061504,2024-12-16

Najnižšia cena0.0835464393634915,2024-01-18

Verejný blockchainETH

ÚvodThe Ondo Foundation‘s mission is to usher in a new era of financial inclusivity and market efficiency through onchain institutional-grade financial products and services.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.