OmiseGO is a public Ethereum-based financial technology for use in mainstream digital wallets, that enables real-time, peer-to-peer value exchange and payment services agnostically across jurisdictions and organizational silos, and across both fiat money and decentralized currencies. Designed to enable financial inclusion and disrupt existing institutions, access will be made available to everyone via the OmiseGO network and digital wallet framework, starting in Q4 2017.

PozíciaNo.692

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)29.28%

Počet coinov v obehu140,245,398.24513277

Max. počet coinov v obehu140,245,399

Celková ponuka140,245,398.24513277

Rýchlosť obehu0.9999%

Dátum vydania2017-06-27 00:00:00

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané0.27 USDT

Celkové maximum28.351900100708008,2018-01-08

Najnižšia cena0.1702379258498374,2025-04-07

Verejný blockchainETH

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.