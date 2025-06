OGN

Origin Token (OGN) is Origin Protocol’s native governance and value accrual token. It promotes open economic access through a composable and multichain product suite that unlocks opportunities for yield generation across the space. Origin’s products are built to be permissionless and composable, allowing for integration with other DeFi primitives. Users can stake OGN for xOGN and earn a share of revenue generated by all of Origin’s products, cultivating a user-first platform.

MenoOGN

PozíciaNo.589

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)3.40%

Počet coinov v obehu700,905,993

Max. počet coinov v obehu1,409,664,846

Celková ponuka1,409,664,846

Rýchlosť obehu0.4972%

Dátum vydania2020-01-06 00:00:00

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané0.136 USDT

Celkové maximum3.38825924,2021-04-08

Najnižšia cena0.04562278552399471,2025-04-07

Verejný blockchainETH

Sektor

Sociálne siete

