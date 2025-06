NUM

The vision of Numbers Protocol is to create an ecosystem where photos (encompassing both images and videos) matter by leveraging proofs, integrity records and data provenance to increase the credibility and legitimacy of registered photos in the network. Participants, such as verifiers and other network operators can get rewards by providing services to increase the credibility and legitimacy of registered photos.

MenoNUM

PozíciaNo.871

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)%0,12

Počet coinov v obehu791.863.650

Max. počet coinov v obehu1.000.000.000

Celková ponuka801.926.634

Rýchlosť obehu0.7918%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum2.5431169107978384,2021-11-28

Najnižšia cena0.01668998202225575,2025-04-03

Verejný blockchainBSC

Sektor

Sociálne siete

