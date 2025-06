NULS

NULS is a blockchain infrastructure for customizable services, driven by the global open-source community. Following the principles of pluggability, modularization and parallel expansion, NULS provides smart contracts, multi-chain mechanism and cross-chain consensus to reduce cost of development and usage, and to promote the application of blockchain in the commercial field and the interaction among chains.

PozíciaNo.1208

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)2.05%

Počet coinov v obehu112,691,884.47115593

Max. počet coinov v obehu210,000,000

Celková ponuka131,792,817.69216344

Rýchlosť obehu0.5366%

Dátum vydania2017-10-26 00:00:00

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané0.098 USDT

Celkové maximum8.54049015045166,2018-01-10

Najnižšia cena0.0238252744014919,2025-04-19

Verejný blockchainNULS

