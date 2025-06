NS

The Sui Name Service (SNS) revolutionizes digital identity by offering a seamless, decentralized, and user-friendly platform for managing domain names on the Sui blockchain. It provides a secure and immutable way to associate human-readable names with complex blockchain addresses, enhancing user experience and accessibility.

MenoNS

PozíciaNo.647

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)1,48%

Počet coinov v obehu181 812 510,458333

Max. počet coinov v obehu500 000 000

Celková ponuka500 000 000

Rýchlosť obehu0.3636%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.5833504864798207,2024-11-15

Najnižšia cena0.06997757451302891,2025-02-16

Verejný blockchainSUI

Sektor

Sociálne siete

