Non-Playable Coin Solana is one of the hottest new memecoins on the market, backed by one of the more recognised memes worldwide - Wojak. It is a coin that brings light to every memecoin lover's life, through carefully thought out, and humorous memes & animations.

PozíciaNo.1352

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.03%

Počet coinov v obehu969,714,773

Max. počet coinov v obehu999,991,308.8

Celková ponuka999,991,308.8

Rýchlosť obehu0.9697%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.039471595460778795,2024-10-17

Najnižšia cena0.003469106627073559,2024-09-16

Verejný blockchainSOL

