Onomy Protocol is an interoperable Layer-1 ecosystem built to converge Forex and decentralized finance. Products include a methodical 3-stage rollout of an innovative multi-chain wallet, a DEX supporting an order book experience fused with AMM liquidity pools, and a stablecoin issuance protocol.

PozíciaNo.2437

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.07%

Počet coinov v obehu134,630,993.16706705

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka169,666,190.99622443

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum1.3196684923058954,2023-03-20

Najnižšia cena0.002102854735733915,2025-06-01

Verejný blockchainNOM

