NHT

$NHT is an ERC-20 token that will serve as a pathway between Neighbourhoods tools and services and crypto market liquidity. $NHT are used to access tools created by the Neighbourhoods team and developers who contribute to the NH marketplace. These tools make it easy to create scalable, social apps on web 3.0.

MenoNHT

PozíciaNo.1554

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu7,972,813,374

Max. počet coinov v obehu99,000,159,725

Celková ponuka99,000,159,725

Rýchlosť obehu0.0805%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.002559284474086729,2024-09-04

Najnižšia cena0.000125886934050665,2024-01-16

Verejný blockchainETH

Úvod$NHT is an ERC-20 token that will serve as a pathway between Neighbourhoods tools and services and crypto market liquidity. $NHT are used to access tools created by the Neighbourhoods team and developers who contribute to the NH marketplace. These tools make it easy to create scalable, social apps on web 3.0.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.