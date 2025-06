NGL

Gold Fever is a thrilling survival MMORPG, fully owned by players, where they can mine and fight for $NGL in a fully decentralized economy driven by #CommercialNFTs owners. Gold Fever is also the creator of the commercial NFT, a new use case concept for NFTs - in-game businesses. They provide items and services for game players. You own them along with the revenue they generate.

MenoNGL

PozíciaNo.3861

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu0

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka54,889,138

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum10.18414851647274,2021-12-03

Najnižšia cena0.01224720397782167,2025-05-06

Verejný blockchainETH

ÚvodGold Fever is a thrilling survival MMORPG, fully owned by players, where they can mine and fight for $NGL in a fully decentralized economy driven by #CommercialNFTs owners. Gold Fever is also the creator of the commercial NFT, a new use case concept for NFTs - in-game businesses. They provide items and services for game players. You own them along with the revenue they generate.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.