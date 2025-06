NFE

Edu3Labs combines education and blockchain technology to create a platform where content creators, learners, and NFE token holders can all benefit. Edu3Labs is a new and innovative way to make learning more engaging and rewarding for everyone.

MenoNFE

PozíciaNo.2723

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.14%

Počet coinov v obehu104,375,043.61457054

Max. počet coinov v obehu900,000,000

Celková ponuka899,599,999.28

Rýchlosť obehu0.1159%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.35603402476610446,2024-03-21

Najnižšia cena0.000893060699078742,2025-05-30

Verejný blockchainBSC

