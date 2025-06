NEXA

Nexa is a proof-of-work, UTXO Layer-1 Blockchain, with native tokens and smart contracts, that has the ability to scale for global P2P usage. By utilizing hardware to scale, Nexa removes two of the most important bottlenecks for scalability: Signatures and UTXO lookups.

MenoNEXA

PozíciaNo.1233

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu5,859,620,000,000

Max. počet coinov v obehu21,000,000,000,000

Celková ponuka8,094,680,000,000

Rýchlosť obehu0.279%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.000042155176868025,2023-04-02

Najnižšia cena0.00000083479706052,2025-03-04

Verejný blockchainNEXA

