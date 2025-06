NETVR

$NETVR isn't just another token—it's the backbone of the Metaverse, redefining how we interact in virtual spaces. Beyond NetVRk, it's a symbol of empowerment, granting users access to exclusive content, a voice in governance, and opportunities to thrive in the digital economy. This isn't hype; it's the evolution of virtual reality. Embrace the revolution with $NETVR.

PozíciaNo.1406

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)%0,35

Počet coinov v obehu100.000.000

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka100.000.000

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum7.427294099212999,2021-12-03

Najnižšia cena0.013793260300283603,2024-02-05

Verejný blockchainETH

Sektor

Sociálne siete

