NEBL

Neblio is a distributed, high performance blockchain platform built for Enterprise & Industry 4.0 applications and services.

MenoNEBL

PozíciaNo.2957

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0,28%

Počet coinov v obehu20 939 418,2108114

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka20 939 418,2133114

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum64.87310028076172,2018-01-09

Najnižšia cena0.00092747696753776,2025-04-10

Verejný blockchainNEBL

ÚvodNeblio is a distributed, high performance blockchain platform built for Enterprise & Industry 4.0 applications and services.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.