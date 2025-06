NABOX

Nabox is a Cross-chain DeFi wallet with DID capabilities built for Web 3.0. Built on the cross-chain friendly NULS blockchain, Nabox enables seamless transactions and swaps across various chains via NerveNetwork technology. With Nabox, users are able to utilize their digital assets across chains at the click of a button. With this, we hope to be the enabler of high performance blockchains, allowing their closer integration to the Ethereum Layer 2 infrastructure.

MenoNABOX

PozíciaNo.2267

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu208,614,091,935.19

Max. počet coinov v obehu1,000,000,000,000

Celková ponuka1,000,000,000,000

Rýchlosť obehu0.2086%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.000375839325844436,2021-11-28

Najnižšia cena0.000001572508954823,2025-04-20

Verejný blockchainBSC

Sektor

Sociálne siete

