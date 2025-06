MULTI

Multichain is a Cross-Chain Router Protocol (CRP), an infrastructure developed for the seamless flow of on-chain assets’ interoperability. It aims to become the ultimate router of Web3.

MenoMULTI

PozíciaNo.1181

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0,44%

Počet coinov v obehu14 541 093,5633

Max. počet coinov v obehu100 000 000

Celková ponuka100 000 000

Rýchlosť obehu0.1454%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum38.6246297489588,2022-01-14

Najnižšia cena0.040700675011833484,2025-04-08

Verejný blockchainBSC

Sektor

Sociálne siete

