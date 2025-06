MRST

The Mars is creating a global metaverse game platform based on the theme of the red planet. Players can enjoy almost every activity inside the Colony of Mars, such as owning real estate, playing sports, and interacting with others. Initial supply of 5 billion Mars Tokens (MRST) will be issued on Polygon Chain, Ethereum’s Layer 2 platform, and maximum 1 billion in the first year within the metaverse platform.

MenoMRST

PozíciaNo.2676

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0,00%

Počet coinov v obehu357 176 725

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka776 248 440

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.07093890650664285,2022-11-21

Najnižšia cena0.000210951779500261,2025-04-13

Verejný blockchainMATIC

ÚvodThe Mars is creating a global metaverse game platform based on the theme of the red planet. Players can enjoy almost every activity inside the Colony of Mars, such as owning real estate, playing sports, and interacting with others. Initial supply of 5 billion Mars Tokens (MRST) will be issued on Polygon Chain, Ethereum’s Layer 2 platform, and maximum 1 billion in the first year within the metaverse platform.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.