Moonriver is a smart-contract blockchain on Kusama that strives to provide compatibility with the existing Ethereum developer toolchain and network. It is intended to be a companion network to Moonbeam, where it will provide a permanently incentivized canary network. New code will ship to Moonriver first, where it can be tested and verified under real economic conditions. Once proven, the same code will ship to Moonriver on Polkadot.

PozíciaNo.473

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)52,89%

Počet coinov v obehu9 717 127

Max. počet coinov v obehu∞

Celková ponuka11 924 148

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum495.7138640349697,2021-11-08

Najnižšia cena0,2021-08-27

Verejný blockchainMOVR

