Enzyme, formerly known as Melon Protocol, is an on-chain asset manager which allows users to deploy crypto-trading strategies via vaults. MLN is the native token of the platform and is indirectly paid as gas fees by Enzyme users in a buyback-and-burn token model.

PozíciaNo.770

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)547.79%

Počet coinov v obehu2,967,315.06865754

Max. počet coinov v obehu∞

Celková ponuka2,967,934.68432946

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania2020-07-03 00:00:00

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum270.0450134277344,2018-01-04

Najnižšia cena1.79671464105,2020-03-13

Verejný blockchainETH

