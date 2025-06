MEGALAND

MetaGalaxy Land offers a blockchain-based next-generation gaming platform and gaming exchange where Investors are able to create and exchange their own customized Planets as NFT’s and participate in the Game as Space Cowboys.

MenoMEGALAND

PozíciaNo.2909

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu1,000,000,000

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka1,000,000,000

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.000624642105956316,2024-03-19

Najnižšia cena0.000000000161726624,2024-01-30

Verejný blockchainBSC

ÚvodMetaGalaxy Land offers a blockchain-based next-generation gaming platform and gaming exchange where Investors are able to create and exchange their own customized Planets as NFT’s and participate in the Game as Space Cowboys.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.