McDull is a meme token inspired by the popular cartoon piglet from Hong Kong, created by cartoonist Alice Mak and writer Brian Tse. He is known for his innocence and relatable, humorous adventures. Despite his many shortcomings, McDull embodies perseverance and contentment, making him a beloved figure who resonates with audiences through his heartfelt and comedic traits.

PozíciaNo.665

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu7,555,555,555,554

Max. počet coinov v obehu8,888,888,888,888

Celková ponuka8,888,888,888,888

Rýchlosť obehu0.8499%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.000015816665141827,2025-01-18

Najnižšia cena0.000002415529445112,2024-10-26

Verejný blockchainSOL

