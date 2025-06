MBP

Welcome to MBP COIN where AI meets crypto to revolutionize various aspects of daily life! We are dedicated to harnessing the power of artificial intelligence to create innovative solutions that enhance efficiency, convenience, and accessibility for users worldwide. At MBP Coin, advanced AI algorithms and blockchain technology are utilized to deliver unparalleled solutions in various domains. Built on the BEP20 protocol, the token ensures scalability, security, and interoperability with other decentralized applications

PozíciaNo.1960

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)17.25%

Počet coinov v obehu15,994,914

Max. počet coinov v obehu200,000,000

Celková ponuka200,000,000

Rýchlosť obehu0.0799%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.10006942442020521,2025-01-16

Najnižšia cena0.03374812281832514,2024-11-30

Verejný blockchainBSC

