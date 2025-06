LUNC

Terra Classic is a blockchain protocol that uses fiat-pegged stablecoins to power price-stable global payments systems. Terra stablecoins offer instant settlements, low fees, and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon. Terra was founded in January 2018 by Daniel Shin and Do Kwon. LUNA, a native token on Terra, is used to stabilize the price of the protocol's stablecoins. LUNA holders are also able to submit and vote on governance proposals, giving it the functionality of a governance token.

MenoLUNC

PozíciaNo.153

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu0.0001%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)%0,00

Počet coinov v obehu5.460.088.372.795,122

Max. počet coinov v obehu∞

Celková ponuka6.497.509.443.930,059

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum119.18462385854534,2022-04-05

Najnižšia cena0.000016754152692065,2022-05-13

Verejný blockchainLUNA

Sektor

Sociálne siete

