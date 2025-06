LTD

The $LTD token underpins the Dream Media Platform, a decentralized marketplace designed to connect advertisers with publishers across Web2 and Web3 environments. The platform provides a streamlined interface for managing ad campaigns, enabling precise targeting and effective allocation of ad spending. Advertisers can upload ads, select demographics, and manage budgets, while publishers can incorporate ads into their content seamlessly.

MenoLTD

PozíciaNo.2627

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu104,068,818,580

Max. počet coinov v obehu333,333,333,333

Celková ponuka331,794,333,333

Rýchlosť obehu0.3122%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.000067596913167233,2024-08-29

Najnižšia cena0.000000986417043272,2025-04-09

Verejný blockchainETH

Sektor

Sociálne siete

