LRT

LandRocker is a P2E game about battle, discovery, and space exploration. Travel to faraway planets, liberate them from alien control & launch mining missions to collect rare and valuable resources such as NFTs, crypto tokens, and crafting materials.

MenoLRT

PozíciaNo.2459

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu3,995,462,334.037473

Max. počet coinov v obehu10,000,000,000

Celková ponuka10,000,000,000

Rýchlosť obehu0.3995%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.010151517457309467,2024-05-29

Najnižšia cena0.00002117160471387,2025-04-05

Verejný blockchainMATIC

ÚvodLandRocker is a P2E game about battle, discovery, and space exploration. Travel to faraway planets, liberate them from alien control & launch mining missions to collect rare and valuable resources such as NFTs, crypto tokens, and crafting materials.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.