BLOCKLORDS is a player-driven MMO medieval grand strategy game where your decisions and skills shape the world and narrative. Choose from several playstyles, including farming, fighting, resource management, and ruling, and forge your own destiny as your Hero.

PozíciaNo.1219

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)2.61%

Počet coinov v obehu41,265,074

Max. počet coinov v obehu100,000,000

Celková ponuka100,000,000

Rýchlosť obehu0.4126%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum2.5985185622659372,2024-07-24

Najnižšia cena0.12478844802176856,2025-04-07

Verejný blockchainETH

