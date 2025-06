LPT

Livepeer is an open source video live broadcast platform service based on the Ethereum blockchain. Livepeer Token (LPT) is the protocol token of the Livepeer network. Holders can bind tokens to transcoders to perform work on your behalf and earn new tokens and income every day.

MenoLPT

PozíciaNo.138

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu0.0001%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)3,996.85%

Počet coinov v obehu41,072,496.9007612

Max. počet coinov v obehu∞

Celková ponuka41,072,496.9007612

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania2019-05-01 00:00:00

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum100.24478173730876,2021-11-09

Najnižšia cena0.420586727745,2020-03-13

Verejný blockchainETH

Sektor

Sociálne siete

