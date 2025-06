LOOM

Loom Network is the next-generation blockchain platform for highly scalable games and social apps. The Loom SDK makes it possible for developers to easily create and run their own large-scale DApps across high throughput DPoS sidechains, which are fully backed by the trust and security of Ethereum.

MenoLOOM

PozíciaNo.1507

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.11%

Počet coinov v obehu1,242,920,897.5790398

Max. počet coinov v obehu∞

Celková ponuka1,300,000,000

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania2018-03-15 00:00:00

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané0.076 USDT

Celkové maximum0.7744539976119995,2018-05-04

Najnižšia cena0.002364206396202543,2025-05-27

Verejný blockchainETH

ÚvodLoom Network is the next-generation blockchain platform for highly scalable games and social apps. The Loom SDK makes it possible for developers to easily create and run their own large-scale DApps across high throughput DPoS sidechains, which are fully backed by the trust and security of Ethereum.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.